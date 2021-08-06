Месси получит в «ПСЖ» 19-й номер

Стало известно, под каким игровым номером будет выступать Лионель Месси в Париже, если его переход в «ПСЖ» таки состоится.

Персональным фанатам 34-летнего аргентинца будет очень непривычно видеть своего кумира в форме вице-чемпионов Франции. Более того, на его спине будет красоваться не привычная цифра 10, под которой Лео выступает почти всю свою карьеру в клубе и сборной, а другой номер.

По информации Telefoot, Неймар не отдаст Месси свою «десятку». Ожидается, что потенциальный новичок «Пари Сен-Жермена» возьмёт себе 19-й номер. Легенда «Барселоны» не хочет начинать свой путь в новом клубе с конфронтации с бразильцем, который за годы выступлений в столице Франции стал лидером коллектива.