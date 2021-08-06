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Франция. Лига 1

Месси получит в «ПСЖ» 19-й номер

06 Августа 2021 • 21:52 Комментировать (3)
Труа
...
ПСЖ
11.50 5.60 1.27
Через 21 ч. 5 мин.
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Стало известно, под каким игровым номером будет выступать Лионель Месси в Париже, если его переход в «ПСЖ» таки состоится.

Персональным фанатам 34-летнего аргентинца будет очень непривычно видеть своего кумира в форме вице-чемпионов Франции. Более того, на его спине будет красоваться не привычная цифра 10, под которой Лео выступает почти всю свою карьеру в клубе и сборной, а другой номер.

По информации Telefoot, Неймар не отдаст Месси свою «десятку». Ожидается, что потенциальный новичок «Пари Сен-Жермена» возьмёт себе 19-й номер. Легенда «Барселоны» не хочет начинать свой путь в новом клубе с конфронтации с бразильцем, который за годы выступлений в столице Франции стал лидером коллектива.

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Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
06 Августа 2021 в 22:17
Если он Гризману пеналь отдавал бить, отказываясь от хет-трика, то номер ему вообще до фени... Это не гелевый с его эгоизмом... Больше и не скажешь... Хе...
A1r1bor
06 Августа 2021 в 23:21
У тебя по-любому на личной футболке позорного каталонского клуба номер 69
Misha_diablo_football
06 Августа 2021 в 21:57
да хоть 99 это не имеет значение для не суеверного человека...
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07.08  22:00 Труа ... ПСЖ 11.5 5.6 1.27
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