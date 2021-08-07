Месси напрямую пообщался с Почеттино

«ПСЖ» продолжает пытаться в кратчайшие сроки закрыть сделку по Лионелю Месси. Руководство со вчерашнего дня находится на связи с представителями игрока, а Неймар и Маурисио Почеттино стараются убедить аргентинца в правильности перехода в французский клуб.

Ранее сообщалось, что Неймар даже готов был отдать Месси десятый номер. В свою очередь, издание The Guardian передаёт, что 34-летний футболист и наставник «ПСЖ» Почеттино со вчерашнего дня уже неоднократно общались тет-а-тет.

Отмечается, что французский клуб уверен в успехе потенциального трансфера. Но, парижане хотят быстро оформить все документы, чтобы в борьбу за обладателя шести «Золотых мячей» не включились другие клубы.