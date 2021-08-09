Тур Лиги 1 прошёл без побед хозяев третий раз в истории

Стартовый тур чемпионата Франции прошёл без побед хозяев. Сразу шесть матчей завершились вничью, а ещё в четырёх случаях по три очка набирали гости. Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, игровой день Лиги 1 не подарил побед хозяев лишь в третий раз в истории. Ранее такое случалось в 38-м туре сезона 1966/1967 и в 9-м туре сезона 2004/2005.

В первом туре чемпионата Франции побед смогли добиться «Клермон», «Анже», «Марсель» и «ПСЖ». «Монако», за который играет россиянин Александр Головин, разошёлся миром с «Нантом» - 1:1.

Матчи второго тура французской Лиги 1 пройдут 13, 14 и 15 августа.