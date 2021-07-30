Почеттино: «Мбаппе ничего не говорил мне об уходе»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился свежей информацией касаемо будущего Килиана Мбаппе в составе парижан.

«По Мбаппе ясно только одно – у него ещё год по контракту. Он в команде, и наше отношение к нему будет таким же, как и к тем, у кого ещё пять лет по договору.

Вопросами продления соглашений занимаются на другом уровне. В спортивном отношении ничего не изменится. Главное, чтобы форвард продолжал работать, как прежде.

Мбаппе ничего не говорил мне об уходе», - приводит слова Почеттино Le10Sport.

Прежде в СМИ появились сведения, что форвард парижан не хочет продлевать свой контракт.