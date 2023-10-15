Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симон — о камерах в раздевалках: «Однажды они залезут в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней»

15 Октября 2023 • 12:02 Комментировать
Норвегия
...
Испания
1 4.05 X 3.60 2 1.95
Через 8 ч. 25 мин.

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унай Симон раскритиковал практику с допуском телевизионных камер в раздевалки команд.

«Нам говорят, что это нужно — вот и всё. Я думаю, что следует установить личные границы. Но, похоже, однажды они собираются залезть в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней», — цитирует Симона Marca.

В текущем сезоне 26-летний Симон провёл за «Атлетик» из Бильбао девять матчей, в которых пропустил девять голов и в пяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Свой ближайший матч сборная Испании проведёт сегодня, 15 октября, против команды Норвегии. Начало — в 21:45 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Сборная Испании Унай Симон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
12:41 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» решили, как поступят с Фелишем
12:02 · Испания. Ла Лига
Симон — о камерах в раздевалках: «Однажды они залезут в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней»
11:22 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» готов продать своего таланта за 40 миллионов евро
10:49 · Испания. Ла Лига
Стоичков резко высказался о ван Гале
09:41 · Испания. Ла Лига
Витсель: «Азар — мой брат, он сделал фантастическую карьеру»
02:40 · Испания. Ла Лига
​Кевин-Принс Боатенг: «Месси забивал 98 из 100 ударов тер Штегену на тренировке»
14 Октября
22:33 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор оценил свой период в «Реале»
21:58 · Испания. Ла Лига
​Де Хеа может оказаться в клубе Ла Лиги слухи
20:36 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» может купить игрока с ценником в 100 млн евро слухи
17:48 · Испания. Ла Лига
​Назван игровой номер Эндрика в «Реале»
17:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» обгоняет «Барселону» почти на 150 млн евро в рейтинге самых дорогих составов Ла Лиги
16:41 · Испания. Ла Лига
​Скандально уволенный испанский тренер чемпионок мира нашёл себе новую работу
15:58 · Испания. Ла Лига
Винисиус ответил на вопрос о «Золотом мяче» 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Названо важное условие трансфера Санчо в «Барселону»
13:39 · Испания. Ла Лига
Винисиус: В раздевалке для меня важнее слушать Крооса и Модрича, чем для них — меня
Все новости
Рекомендуем