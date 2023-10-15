Симон — о камерах в раздевалках: «Однажды они залезут в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней»

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унай Симон раскритиковал практику с допуском телевизионных камер в раздевалки команд.

«Нам говорят, что это нужно — вот и всё. Я думаю, что следует установить личные границы. Но, похоже, однажды они собираются залезть в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней», — цитирует Симона Marca.

В текущем сезоне 26-летний Симон провёл за «Атлетик» из Бильбао девять матчей, в которых пропустил девять голов и в пяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Свой ближайший матч сборная Испании проведёт сегодня, 15 октября, против команды Норвегии. Начало — в 21:45 по московскому времени.