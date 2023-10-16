Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Норвегии не попадает на крупные турниры с 2000 года – 12 подряд неудач в отборе

16 Октября 2023 • 00:23 Комментировать
Норвегия
0:1
Испания

Сборная Норвегии в очередной раз не смогла преодолеть отборочную стадию крупного турнира.

Норвежцы лишились шансов на прямую путёвку, уступив в родных стенах сборной Испании (0:1). Таким образом, испанцы и шотландцы гарантировали себе участие на чемпионате Европы – 2024, а Норвегия уже не сможет подняться выше третьего места в группе. Скандинавская сборная имеешь шанс отобраться на турнир лишь альтернативным способом – через плей-офф Лиги наций.

Нынешний провал в основном отборе – 12-й подряд для Норвегии. В 1998 году команда приняла участие на чемпионате мира, а в 2000 году – на Евро, и с тех пор ни разу не пробивалась в финальную стадию крупных форумов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Чехия Чехия
Фарерские острова Фарерские острова
1
0
1.15 9.00 21.00
Видео
Окончен
Швейцария Швейцария
Беларусь Беларусь
3
3
1.16 8.20 20.00
Видео
Окончен
Уэльс Уэльс
Хорватия Хорватия
2
1
3.65 3.55 2.11
Видео
Окончен
Норвегия Норвегия
Испания Испания
0
1
4.60 3.90 1.80
Видео
Окончен
Польша Польша
Молдова Молдова
1
1
1.19 7.60 16.00
Видео
Окончен
Турция Турция
Латвия Латвия
4
0
1.14 9.00 24.00
Видео
Окончен
Румыния Румыния
Андорра Андорра
4
0
1.17 7.80 22.00
Видео
16.10.23 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Австрия Австрия
8.40 4.70 1.44
Видео
16.10.23 в 21:45
Люксембург Люксембург
Словакия Словакия
3.20 3.35 2.39
Видео
16.10.23 в 21:45
Исландия Исландия
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.07 15.00 40.00
Видео
16.10.23 в 21:45
Греция Греция
Нидерланды Нидерланды
4.70 3.60 1.86
Видео
16.10.23 в 21:45
Гибралтар Гибралтар
Ирландия Ирландия
26.00 17.00 1.07
Видео
16.10.23 в 21:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Португалия Португалия
6.20 4.50 1.54
Видео
16.10.23 в 21:45
Бельгия Бельгия
Швеция Швеция
1.67 3.90 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
01:03 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Гави – гений»
00:55 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте рассказал, как сборная Испании сдержала Холанна
00:34 · Испания. Ла Лига
Гави провёл 25 матчей за сборную к 19 годам – Хави, Иньеста и Бускетс в этом возрасте даже не дебютировали
00:23 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Норвегии не попадает на крупные турниры с 2000 года – 12 подряд неудач в отборе
00:09 · Чемпионат Европы 2024
​Англия – Италия: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 17 октября 2023
15 Октября
23:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Польши снова потеряла очки с Молдовой, Румыния возглавила группу, разгромив Андорру
23:55 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании впервые за шесть лет выиграла три матча кряду всухую
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Турции вышла на Евро-2024 после разгрома латвийцев
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Уэльса обыграла хорватов и запутала турнирную таблицу
23:28 · Чемпионат Европы 2024
Гави установил рекорд сборной Испании последних лет
23:07 · Чемпионат Европы 2024
Фраттези признал, что сборная Италии уступает Англии в мастерстве
22:35 · Чемпионат Европы 2024
Фраттези: «Беллингем – лучший полузащитник наряду с де Брёйне»
22:12 · Чемпионат Европы 2024
Джака повторил рекорд сборной Швейцарии
21:39 · Франция. Лига 1
Папен: «Доннарумма – один из лучших вратарей, но иногда допускает невероятные ошибки»
21:20 · Чемпионат Европы 2024
Фати сыграет в старте сборной Испании впервые с прошлого года
Все новости