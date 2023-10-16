Сборная Норвегии не попадает на крупные турниры с 2000 года – 12 подряд неудач в отборе

Сборная Норвегии в очередной раз не смогла преодолеть отборочную стадию крупного турнира.

Норвежцы лишились шансов на прямую путёвку, уступив в родных стенах сборной Испании (0:1). Таким образом, испанцы и шотландцы гарантировали себе участие на чемпионате Европы – 2024, а Норвегия уже не сможет подняться выше третьего места в группе. Скандинавская сборная имеешь шанс отобраться на турнир лишь альтернативным способом – через плей-офф Лиги наций.

Нынешний провал в основном отборе – 12-й подряд для Норвегии. В 1998 году команда приняла участие на чемпионате мира, а в 2000 году – на Евро, и с тех пор ни разу не пробивалась в финальную стадию крупных форумов.