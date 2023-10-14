Эдегор — о Холанне: Он лучший в мире, но есть и другие футболисты

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор перед матчем квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Испании высказался о своём соотечественнике Эрлинге Холанне.

Игрок отметил, что форвард «Манчестер Сити» является лучшим в мире, но есть и другие футболисты.

«Нас одиннадцать, и мы все стараемся внести свой вклад и заставить команду расти с целью достижения поставленных целей. Мы знаем, кто такой Холанд, но каждому есть что сказать», - приводит слова Эдегора Marca.

Напомним, что поединок между сборными Норвегии и Испании состоится завтра, 15 октября.