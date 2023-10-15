Фати сыграет в старте сборной Испании впервые с прошлого года

Вингер «Брайтона» Ансу Фати вернулся в стартовый состав сборной Испании.

Главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте доверил 20-летнему игроку место в основном составе в матче отбора Евро-2024 против сборной Норвегии, который начнётся в 21:45 по московскому времени. Как отмечает Opta, для Фати это первое появление в старте национальной команды с ноября 2022 года (товарищеский матч против Иордании), когда испанцев возглавлял Луис Энрике.

Напомним, что Ансу Фати арендован «Брайтоном» у «Барселоны» до конца текущего сезона.

Текстовая трансляция матча сборных Норвегии и Испании пройдёт на сайте LiveResult.ru.