Гави – о своём голе: «Не знаю, был ли там офсайд»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави прокомментировал свой гол в матче против Норвегии.

Точный удар 19-летнего игрока на 49-й минуте принёс испанцам минимальную победу и путёвку на чемпионат Европы – 2024. Взятие ворот могло быть отменено, однако рефери принял положительное для испанцев решение после просмотра видеоповтора.

«Не знаю, находился ли Мората в офсайде, но мой гол стал результатом его действий в штрафной. Главное – мы забили, и я рад этому», – приводит Marca слова Гави.

Сборная Испании возглавила группу A после шести сыгранных встреч, опередив Шотландию благодаря лучшей разнице голов.