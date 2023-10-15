​Сборная Испании озвучила состав на игру с Норвегией

В воскресенье вечером сборная Испании проведёт гостевой матч против Норвегии в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Унаи Симон, Карвахаль, ле Норманн, Лапорт, Фран Гарсия, Родри, Фабиан Руис, Гави, Ферран Торрес, Фати, Мората (капитан).

Матч между сборными Норвегии и Испании начнётся в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.