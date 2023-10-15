Норвегия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Норвегии и Испании проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Норвегия - Испания
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Протокол игры
Нюланд Эрьян•Рюэрсон Юлиан•Страндберг Стефан•Эстигор Лео•Мелинг Биргер•Бобб Оскар•Берг Патрик•Берге Сандер•Эурснес Фредрик•Эдегор Мартин•Холанн Эрлинг
Унай Симон•Карвахаль Даниэль•Ле Норман Робен•Лапорт Эмерик•Гарсия Франсиско III•Гави•Родри Эрнандес•Фабиан Руис•Торрес Ферран•Мората Альваро•Фати Ансу
15 октября. Стадион "Уллевааль" (Осло).
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