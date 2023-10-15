Офсайды Мораты не помешали Испании обыграть Норвегию и забронировать путёвку на Евро-2024

Сборные Испании и Норвегии сыграли в рамках отборочного турнира на Евро-2024. Матч восьмого тура группового этапа прошёл 15 октября в Осло.

Сборная Шотландии лидирует в группе и вряд ли упустит путёвку на Евро-2024. А вот испанцам и норвежцам предстояла борьба серьёзная. Правда, «фурия роха» была в более выигрышном положении – впереди на три балла, зато у Эрлинга Холанна и компании в распоряжении был домашний матч. Форвард «Манчестер Сити» естественно появился в старте, вместе с ним готов был рвать гостей и Мартин Эдегор, представляющий «Арсенал».

Вот только «рвать» испанцев ожидаемо не получилось. Гости всецело забрали мяч под свой контроль и стали усыплять бдительность Норвегии. Двадцать минута продолжалась одна большая позиционная (так показалось) атака сборной Испании. На выходе наконец-то опасный момент и даже гол. Вертикальный заброс от Карвахаля пошёл по центру, Страндберг срезал мяч мимо голкипера, а Альваро Мората добил уже с метра по пустым воротам. И очень зря.

В момент заброса Карвахаля Мората находился в офсайде, так что удар после срезки Страндберга был явно лишним. Без участия Альваро спокойно мог случиться автогол, но тот побежал за забитым мячом и украл его у команды. Через минуту просмотров видео мяч отменили. Карвахаль разозлился и решил забить сам, но его дальний удар просвистел в сантиметрах над перекладиной. А больше ничего создать испанцы не сумели, чаще всего увязали в позиционных атаках.

Зато вторая половина встречи началась событийно. Прошло всего четыре минуты и Торрес пробил с правого края штрафной площади. Мяч попал в Морату и отскочил на Оярсабаля, чей удар сблокировал защитник. На второе уже добивание подлетел Гави, который и дослал мяч в ворота – 0:1. Опять был долгий просмотр повтора, опять мог офсайдом подставить свою команду Альваро Мората, но в этот раз обошлось. Гол в итоге засчитали.

После гола началась игра замен, нарушений и жёлтых карточек, которых больше было у испанцев. Норвегия поджимала, Испания оборонялась, но редко допускала опасные моменты. Нуса бил после скидки Сорлота, подстроившись под мяч на линии штрафной площади. Унай Симон зафиксировал намертво. На большее Холанн с Эдегором не сподобились, хоть арбитр и компенсировал восемь минут ко второму тайму.

Вот и всё, пока остаются норвежские суперзвёзды без Евро-2024, нужно уповать лишь на Лигу наций. Сборная Испании победила и точно отправится на Евро-2024, вторую (а может и первую) путёвку от группы А забирает команда Шотландии. Ноябрьские матчи только определят победителя квартета.