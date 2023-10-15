Гави установил рекорд сборной Испании последних лет

Полузащитник «Барселоны» Гави отметился забитым мячом за сборную Испании.

Представитель «сине-гранатовых» открыл счёт в поединке отборочного этапа Евро-2024 против сборной Норвегии, поразив ворота на 49-й минуте. Как сообщает Opta, Гави – самый молодой игрок (как минимум с 2006 года, когда начали собирать данные), достигший отметки в пять забитых мячей за сборную Испании.

На данный момент Гави 19 лет и 71 день. Сегодняшняя встреча – 25-я для хавбека в цветах национальной команды.

Следить за ходом матча сборных Норвегии и Испании можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.