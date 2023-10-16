Де ла Фуэнте рассказал, как сборная Испании сдержала Холанна

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями об игре команды в матче со сборной Норвегии.

Испанцы смогли добыть минимальную победу, благодаря чему досрочно вышли в финальную стадию Евро-2024.

«Вся команда сыграла в обороне просто исключительно, и особенно это касается центральных защитников, – отвечает на вопрос об успешной нейтрализации Эрлинга Холанна рулевой «красной фурии». – Можно достичь чего угодно, когда есть правильный настрой и желание. Мы были сплочены и могли победить с ещё более крупным счётом», – сказал в интервью Teledeporte де ла Фуэнте, возглавивший сборную Испании после чемпионата мира – 2022.