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Карвахаль: «Гави – гений»

16 Октября 2023 • 01:03 Комментировать
Норвегия
0:1
Испания

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал игру товарища по сборной Испании Гави.

Гол 19-летнего полузащитника «Барселоны» принёс испанской национальной команде победу над сборной Норвегии (1:0) и позволил досрочно выйти на Евро-2024. Кроме того, напомним, Гави стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 25 матчей за сборную.

«Ему всего 19 лет, а он уже играет в стартовом составе «Барселоны» и сборной Испании. Что тут ещё сказать? Гави – гений», – приводит Barca Universal послематчевое высказывание Карвахаля.

Гави дебютировал за сборную Испании в 2021 году в возрасте 17 лет. На счету хавбека пять забитых мячей в составе «красной фурии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Сборная Испании Даниэль Карвахаль Гави
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