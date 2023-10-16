Карвахаль: «Гави – гений»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал игру товарища по сборной Испании Гави.

Гол 19-летнего полузащитника «Барселоны» принёс испанской национальной команде победу над сборной Норвегии (1:0) и позволил досрочно выйти на Евро-2024. Кроме того, напомним, Гави стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 25 матчей за сборную.

«Ему всего 19 лет, а он уже играет в стартовом составе «Барселоны» и сборной Испании. Что тут ещё сказать? Гави – гений», – приводит Barca Universal послематчевое высказывание Карвахаля.

Гави дебютировал за сборную Испании в 2021 году в возрасте 17 лет. На счету хавбека пять забитых мячей в составе «красной фурии».