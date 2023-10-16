Семь сборных гарантировали себе участие на Евро-2024

Сборные Испании, Шотландии и Турции досрочно отобрались на чемпионат Европы – 2024.

Испанцы и шотландцы, выступающие в одной отборочной группе, стали недостижимыми для преследователей после сегодняшней победы «красной фурии» над Норвегией (1:0). Турецкая национальная команда обыграла соперников из Латвии (4:0), набрав 16 очков и оставив позади себя Уэльс и Хорватию (по 10 баллов).

Напомним, что двумя днями ранее в финальную стадию Евро-2024 досрочно вышли сборные Бельгии, Португалии и Франции. Ещё один определившийся участник – сборная Германии, которая проведёт турнир в родных стенах.