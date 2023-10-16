Гави провёл 25 матчей за сборную к 19 годам – Хави, Иньеста и Бускетс в этом возрасте даже не дебютировали

Полузащитник «Барселоны» Гави установил рекорд сборной Испании.

Юный футболист провёл свой 25-й матч за национальную команду в возрасте 19 лет и 71 дня – никто из испанцев не достигал этой отметки так рано, докладывает Mundo Deportivo. Примечательно, что легендарные Хави Эрнандес, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста даже не успели дебютировать в нынешнем возрасте Гави, а Серхио Рамос – действующий рекордсмен по количеству сыгранных встреч за «красную фурию» – отыграл только три матча.

Именно Гави стал автором единственного гола в сегодняшней игре против сборной Норвегии. Хавбек «Барселоны» отличился на 49-й минуте и принёс испанцам досрочную путёвку на Евро-2024.