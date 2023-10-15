Сборная Испании впервые за шесть лет выиграла три матча кряду всухую

Сборная Испании завоевала путёвку на чемпионат Европы, одолев соперников из Норвегии.

Команда Луиса де ла Фуэнте одержала минимальную победу в гостевом матче шестого тура отбора на Евро-2024 против Норвегии. Единственным мячом в составе «красной фурии» отметился Гави, забивший на 49-й минуте. Как утверждает Opta, испанцам впервые с ноября 2017 года удалось выиграть три подряд матча без единого пропущенного гола – тогда во главе сборной был Хулен Лопетеги, а серия «сухих» побед в итоге достигла пяти игр.

Напомним, что ранее Испания взяла верх над сборной Шотландии (2:0) и разгромила Кипр (6:0).