Азар нанёс серьёзную травму игроку «Кадиса»

Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар в матче с «Кадисом» нанёс очень серьёзную травму защитнику Карлосу Акапо.

Звёздный бельгийский футболист в середине второго тайма совершил очень жёсткую накладку, после которой защитник «Кадиса» не сумел продолжить встречу. В результате этого фола у Акапо был диагностирован перелом двух плюсневых костей. Стоит отметить, что за свой грубейший фол Азар не получил красную карточку. Встреча в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.

В этом сезоне Эден Азар провёл в испанском чемпионате лишь 18 поединков, в которых отметился одним ассистом.