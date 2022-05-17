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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар нанёс серьёзную травму игроку «Кадиса»

17 Мая 2022 • 09:59 Комментировать
Кадис
1:1
Реал Мадрид
окончен

Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар в матче с «Кадисом» нанёс очень серьёзную травму защитнику Карлосу Акапо.

Звёздный бельгийский футболист в середине второго тайма совершил очень жёсткую накладку, после которой защитник «Кадиса» не сумел продолжить встречу. В результате этого фола у Акапо был диагностирован перелом двух плюсневых костей. Стоит отметить, что за свой грубейший фол Азар не получил красную карточку. Встреча в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.

В этом сезоне Эден Азар провёл в испанском чемпионате лишь 18 поединков, в которых отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кадис Эден Азар Карлос Акапо
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