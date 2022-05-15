«Кадис» застраховал себя от прямого вылета в Сегунду

В матче 37-го тура испанской Ла Лиги ведущий борьбу за выживание в высшей лиге испанского футбола «Кадис» сумел отобрать очки у демотивированного мадридского «Реала», который уже давно гарантировал себе победу в чемпионате.

Это очко оказалось очень важным для «Кадиса», потому что гарантировало клубу как минимум 18-ю строчку в турнирной таблице, тем самым спасая клуб от прямого вылета в низшую лигу. В последнем туре «Кадису» предстоит матч с другим уже лишившимся мотивации соперником - «Алавес» уже вылетел в низшую лигу.

Это означает, что у клуба с юга Испании есть шанс выиграть и подняться еще выше, полностью гарантируя себе место в Ла Лиге на следующий сезон.