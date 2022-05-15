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Рюдигер: «Отдал «Челси» всё, что мог»

15 Мая 2022 • 11:24 Комментировать (1)
Кадис
...
Реал Мадрид
3.10 3.45 2.30
Через 8 ч. 13 мин.

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подтвердил, что покинет лондонский клуб летом нынешнего года.

Футболист отметил, что решение уйти из клуба, в котором он провёл пять лет, далось ему непросто.

«В клубе всегда ко мне хорошо относились, Мне тяжело далось это решение. Но я считаю, что отдал команде всё, что мог. Теперь меня ждёт новый вызов», — приводит слова Рюдигера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Германии перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний Рюдигер провёл в составе «Челси» 52 матча, в которых забил пять голов, а также отдал четыре результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер
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