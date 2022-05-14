Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» намерен повысить отступные за Винисиуса в три раза

14 Мая 2022 • 01:43 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
3.30 3.40 2.20
15.05 20:30

Мадридский «Реал» продолжает переговоры о продлении контракта вингера Винисиуса Жуниора.

Как сообщалось ранее в испанской прессе, бразильцу предложен контракт до 2028 года с зарплатой в 10 млн евро за год. По данным Marca, руководство мадридского клуба также стремится увеличить сумму отступных за 21-летнего футболиста почти в три раза – с нынешних 350 млн до 1 млрд евро.

Винисиус Жуниор проводит свой самый результативный сезон в карьере: в 50 матчах текущей кампании за «Реал» бразильский крайний нападающий отметился 21 голом и 20 результативными передачами. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.05  19:30 Эспаньол ... Валенсия 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
01:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен повысить отступные за Винисиуса в три раза
00:59 · Испания. Ла Лига
Лёв может возглавить испанский клуб
00:29 · Испания. Сегунда
Хаби Алонсо может стать главным тренером европейского клуба
13 Мая
23:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл замену Бензема на ближайшие годы
23:24 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд считает хорошим усилением возможный трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед»
22:23 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» не намерен покидать клуб, несмотря на слухи
22:12 · Англия. Премьер-лига
Рейтинг тренеров с наибольшими тратами на трансферы: Гвардиола – лидер, Клопп – лишь 10-й
21:56 · Испания. Ла Лига
Гризманн признал, что провёл слабый сезон
21:53 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта летом перейдёт в «Барселону»
21:05 · Италия. Серия А
«Атлетико» рассматривает Нуньеса и Лаутаро в качестве замены Суаресу
19:45 · Италия. Серия А
Мората не входит в сферу интересов «Барселоны»
19:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о Бензема: «Он совершенный игрок, и для нас он очень важен»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо: «Играть за «Барселону» всегда было моей мечтой, я благодарен клубу»
18:49 · Испания. Ла Лига
Де Томас не перейдёт в «Севилью»
16:21 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» разочаровался в Гризманне и решил вернуть его в «Барселону» 1
Все новости
Рекомендуем