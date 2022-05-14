«Реал» намерен повысить отступные за Винисиуса в три раза

Мадридский «Реал» продолжает переговоры о продлении контракта вингера Винисиуса Жуниора.

Как сообщалось ранее в испанской прессе, бразильцу предложен контракт до 2028 года с зарплатой в 10 млн евро за год. По данным Marca, руководство мадридского клуба также стремится увеличить сумму отступных за 21-летнего футболиста почти в три раза – с нынешних 350 млн до 1 млрд евро.

Винисиус Жуниор проводит свой самый результативный сезон в карьере: в 50 матчах текущей кампании за «Реал» бразильский крайний нападающий отметился 21 голом и 20 результативными передачами. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.