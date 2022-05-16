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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин поставил рекорд в «Реале»

16 Мая 2022 • 09:02 Комментировать
Кадис
1:1
Реал Мадрид
окончен

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин стал самым молодым вратарём в истории мадридской команды, которому удалось отбить пенальти в испанском чемпионате.

По информации Opta, 23-летний украинский голкипер, который отбил пенальти от форварда «Кадиса» Альваро Негредо. Лунин стал самым молодым вратарём в истории мадридского клуба, которому удалось отбить удар с точки в рамках испанского чемпионата. Напомним, что встреча между «Реалом» и «Кадисом» завершилась вничью со счётом 1:1.

В этом сезоне Андрей Лунин провёл в испанской лиге в составе мадридского «Реала» лишь два поединка, в которых пропустил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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