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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не смог победить «Кадис» в 37-м туре Ла Лиги

15 Мая 2022 • 22:16 Комментировать (1)
Кадис
1:1
Реал Мадрид
окончен

Сегодня, 15 мая, в рамках 37-го тура чемпионата Испании «Кадис» на своём поле сыграл вничью с чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона, «Реалом».

«Королевский» клуб вышел вперёд на 5-й минуте встречи. Мяч в сетку ворот хозяев послал форвард Мариано Диас, в роли ассистента выступил Родриго.

Ещё в первом тайме нападающий «Кадиса» Рубен Собрино сравнял счёт. Хозяева могли и вовсе выходить вперёд, но 36-летний форвард Альваро Негредо не реализовал пенальти на 61-й минуте.

Таким образом, «Реал» остался на первой строчке, набрав 85 очков. «Кадис» борется за выживание в Примере. Команда осталась на 17-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета клуб отделяет два очка.

Протокол игры  
Кадис 1:1Реал Мадрид
  5'Диас Мариано (0:1)
(1:1) Собрино Рубен37'   
Ледесма ХеремиасАкапо Карлос  76' (Карселен Исаак (  76'   84') Эрнандес Луис   89'Хименес ФалиЭспино АльфонсоСобрино Рубен   42'Алькарас Рубен   86'Алекс Фернандес  71' (Мари Хосе (  71') Идрисси Уссама  87' (Лосано Энтони (  87') Лукас ПересНегредо Альваро   81'
Запасные: Кала ХуанАрзамендия СантьягоАндоне ФлоринЙонссон ЙенсХиль ДавидФлере ХуанАларкон ТомасЧуст ВикторСанчес Сальвадор
Лунин АндрейВальехо Хесус  65' (Себальос Дани (  65') Милитао ЭдерНачо Фернандес   47'Васкес ЛукасВальверде Федерико  65' (Азар Эден (  65'   74') Каземиро КарлосКроос ТониАсенсио МаркоДиас Мариано  82' (Латаса Хуан (  82') Родриго  65' (Карвахаль Даниэль (  65')
Запасные: Пиньейро ДиегоФуйдиас ТониХила МариоКамавинга ЭдуардоМенди Ферлан
15 мая. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Мальорка 2:1 Райо Вальекано 1.70 3.60 5.60
окончен Атлетик Б 2:0 Осасуна 1.55 4.10 6.20
окончен Сельта 1:0 Эльче 1.55 4.05 6.40
окончен Кадис 1:1 Реал Мадрид 2.90 3.45 2.40
окончен Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад 2.08 3.55 3.50
окончен Бетис 2:0 Гранада 1.55 4.30 6.00
окончен Хетафе 0:0 Барселона 3.60 3.30 2.15
окончен Леванте 3:1 Алавес 3.10 3.70 2.20
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