«Реал» не смог победить «Кадис» в 37-м туре Ла Лиги

Сегодня, 15 мая, в рамках 37-го тура чемпионата Испании «Кадис» на своём поле сыграл вничью с чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона, «Реалом».
«Королевский» клуб вышел вперёд на 5-й минуте встречи. Мяч в сетку ворот хозяев послал форвард Мариано Диас, в роли ассистента выступил Родриго.
Ещё в первом тайме нападающий «Кадиса» Рубен Собрино сравнял счёт. Хозяева могли и вовсе выходить вперёд, но 36-летний форвард Альваро Негредо не реализовал пенальти на 61-й минуте.
Таким образом, «Реал» остался на первой строчке, набрав 85 очков. «Кадис» борется за выживание в Примере. Команда осталась на 17-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета клуб отделяет два очка.
Протокол игры
|Кадис
|1:1
|Реал Мадрид
|5'Диас Мариано (0:1)
|(1:1) Собрино Рубен37'
Ледесма Херемиас•Акапо Карлос 76' (Карселен Исаак ( 76' ) • 84'Эрнандес Луис • 89'Хименес Фали•Эспино Альфонсо•Собрино Рубен • 42'Алькарас Рубен • 86'Алекс Фернандес 71' (Мари Хосе ( 71') •Идрисси Уссама 87' (Лосано Энтони ( 87') •Лукас Перес•Негредо Альваро 81'
Лунин Андрей•Вальехо Хесус 65' (Себальос Дани ( 65') •Милитао Эдер•Начо Фернандес • 47'Васкес Лукас•Вальверде Федерико 65' (Азар Эден ( 65' ) • 74'Каземиро Карлос•Кроос Тони•Асенсио Марко•Диас Мариано 82' (Латаса Хуан ( 82') •Родриго 65' (Карвахаль Даниэль ( 65')
15 мая. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".