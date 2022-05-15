«Реал» не смог победить «Кадис» в 37-м туре Ла Лиги

Сегодня, 15 мая, в рамках 37-го тура чемпионата Испании «Кадис» на своём поле сыграл вничью с чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона, «Реалом».

«Королевский» клуб вышел вперёд на 5-й минуте встречи. Мяч в сетку ворот хозяев послал форвард Мариано Диас, в роли ассистента выступил Родриго.

Ещё в первом тайме нападающий «Кадиса» Рубен Собрино сравнял счёт. Хозяева могли и вовсе выходить вперёд, но 36-летний форвард Альваро Негредо не реализовал пенальти на 61-й минуте.

Таким образом, «Реал» остался на первой строчке, набрав 85 очков. «Кадис» борется за выживание в Примере. Команда осталась на 17-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета клуб отделяет два очка.