Анчелотти: «Азар останется в «Реале» в следующем сезоне»

Тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти подтвердил, что Эден Азар останется в команде на следующий сезон. Самый дорогой игрок в истории «сливочных» намерен вернуться к оптимальным кондициям и побороться за место в основе в грядущей кампании.

«Эден Азар останется в мадридском «Реале» на следующий сезон. План Азара очевиден. Он хочет показать свои лучшие качества в следующем сезоне», – подытожил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что Эден Азар был вынужден пропустить весеннюю часть сезона из-за травмы, которая выбила его из колеи на долгое время. На счету бельгийца в этом сезоне всего одна голевая передача в чемпионате Испании.