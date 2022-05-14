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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Азар останется в «Реале» в следующем сезоне»

14 Мая 2022 • 13:46 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
3.30 3.40 2.20
15.05 20:30

Тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти подтвердил, что Эден Азар останется в команде на следующий сезон. Самый дорогой игрок в истории «сливочных» намерен вернуться к оптимальным кондициям и побороться за место в основе в грядущей кампании.

«Эден Азар останется в мадридском «Реале» на следующий сезон. План Азара очевиден. Он хочет показать свои лучшие качества в следующем сезоне», – подытожил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что Эден Азар был вынужден пропустить весеннюю часть сезона из-за травмы, которая выбила его из колеи на долгое время. На счету бельгийца в этом сезоне всего одна голевая передача в чемпионате Испании.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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