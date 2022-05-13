«Реал» назвал голкипера, который сыграет с «Кадисом»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал журналистам о том, кто будет защищать ворота мадридской команды в следующем матче испанского чемпионата с «Кадисом».

Анчелотти заявил, что в поединке с «Кадисом» с первых минут на поле выйдет украинский голкипер Андрей Лунин, который недавно защищал ворота «Реала» в дерби с «Атлетико». Итальянский тренер отметил, что с «Бетисом» пост первого номера снова займёт бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

Напомним, что в активе украинского голкипера Андрея Лунина в этом сезоне один матч в испанской лиге, а также два поединка в рамках Кубка Испании.