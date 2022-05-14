Болельщик мадридского «Реала» набил себе татуировку с культовой фотографией Анчелотти, раскуривающего сигару

Мадридский «Реал» проводит великолепный сезон, команда пробилась в финал Лиги чемпионов, где сразится с английским «Ливерпулем», а также преуспела в чемпионате Испании, выиграв свой 36-й титул. Именно после победы в Ла Лиге появилось ставшее культовым фото наставника мадридского гранда Карло Анчелотти - с сигарой в зубах и темными очками, а-ля мафиозный босс в окружении своей «братвы», то есть футболистов «Реала». «Братва на нарах, я на Канарах» - это вполне про Анчелотти, учитывая, что «реалу» порой приходится играть как раз и на Канарах.

Фото Дона Карло оказалось столь метким, что один из поклонников «Реала» сделал себе соответствующее тату с надписью «90 минут на Бернабеу - это очень долго». Данный афоризм намекает на удивительную способность «Реала» взрываться на самых последних минутах - способность, которую клуб демонстрирует раз за разом уже на протяжении многих лет.