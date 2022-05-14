Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Болельщик мадридского «Реала» набил себе татуировку с культовой фотографией Анчелотти, раскуривающего сигару

14 Мая 2022 • 06:52 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
3.30 3.40 2.20
15.05 20:30

Мадридский «Реал» проводит великолепный сезон, команда пробилась в финал Лиги чемпионов, где сразится с английским «Ливерпулем», а также преуспела в чемпионате Испании, выиграв свой 36-й титул. Именно после победы в Ла Лиге появилось ставшее культовым фото наставника мадридского гранда Карло Анчелотти - с сигарой в зубах и темными очками, а-ля мафиозный босс в окружении своей «братвы», то есть футболистов «Реала». «Братва на нарах, я на Канарах» - это вполне про Анчелотти, учитывая, что «реалу» порой приходится играть как раз и на Канарах.

Фото Дона Карло оказалось столь метким, что один из поклонников «Реала» сделал себе соответствующее тату с надписью «90 минут на Бернабеу - это очень долго». Данный афоризм намекает на удивительную способность «Реала» взрываться на самых последних минутах - способность, которую клуб демонстрирует раз за разом уже на протяжении многих лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.05  19:30 Эспаньол ... Валенсия 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
06:52 · Испания. Ла Лига
Болельщик мадридского «Реала» набил себе татуировку с культовой фотографией Анчелотти, раскуривающего сигару
01:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен повысить отступные за Винисиуса в три раза
00:59 · Испания. Ла Лига
Лёв может возглавить испанский клуб
00:29 · Испания. Сегунда
Хаби Алонсо может стать главным тренером европейского клуба
13 Мая
23:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл замену Бензема на ближайшие годы
23:24 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд считает хорошим усилением возможный трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед»
22:23 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» не намерен покидать клуб, несмотря на слухи
22:12 · Англия. Премьер-лига
Рейтинг тренеров с наибольшими тратами на трансферы: Гвардиола – лидер, Клопп – лишь 10-й 1
21:56 · Испания. Ла Лига
Гризманн признал, что провёл слабый сезон
21:53 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта летом перейдёт в «Барселону»
21:05 · Италия. Серия А
«Атлетико» рассматривает Нуньеса и Лаутаро в качестве замены Суаресу
19:45 · Италия. Серия А
Мората не входит в сферу интересов «Барселоны»
19:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о Бензема: «Он совершенный игрок, и для нас он очень важен»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо: «Играть за «Барселону» всегда было моей мечтой, я благодарен клубу»
18:49 · Испания. Ла Лига
Де Томас не перейдёт в «Севилью»
Все новости
Рекомендуем