Мадридский «Реал» презентовал основную форму следующего сезона

Мадридский «Реал» уже готов к следующему сезону - по крайней мере в том, что касается формы. Клуб презентовал футболки, в которых он будет выступать в матчах следующего сезона. Стоит отметить, что основанный в 1902 году клуб отмечает в 2022 году свое 120-летие - и футболки украшены соответствующим напоминанием.

Напомним, что недавно «Реал» завоевал свой 36-й чемпионский титул в Испании, установив новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов. Также клуб продолжает борьбу в Лиге чемпионов - в финале «Реал» сразится с английским «Ливерпулем», это будет 28 мая во французской столице Париже.