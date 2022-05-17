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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» презентовал основную форму следующего сезона

17 Мая 2022 • 00:12 Комментировать
Кадис
1:1
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» уже готов к следующему сезону - по крайней мере в том, что касается формы. Клуб презентовал футболки, в которых он будет выступать в матчах следующего сезона. Стоит отметить, что основанный в 1902 году клуб отмечает в 2022 году свое 120-летие - и футболки украшены соответствующим напоминанием.

Напомним, что недавно «Реал» завоевал свой 36-й чемпионский  титул в Испании, установив новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов. Также клуб продолжает борьбу в Лиге чемпионов - в финале «Реал» сразится с английским «Ливерпулем», это будет 28 мая во французской столице Париже.

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Реал Мадрид
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