Родриго поучаствовал в 10 голах «Реала» в 10 последних матчах

Вингер мадридского «Реала» Родриго набрал потрясающую форму в последних встречах.

21-летний бразилец не всегда проходит в основной состав «сливочных», но в своих последних десяти матчах напрямую поучаствовал в десяти голах команды, став автором семи взятий ворот и трижды ассистировав своим товарищам. Ровно столько же результативных действий Родриго набрал за предыдущие 50 матчей, отмечает Opta.

В проходящем в эти минуты поединке предпоследнего тура испанской Ла Лиги между «Кадисом» и «Реалом» молодой бразильский футболист уже на пятой минуте отметился голевой передачей на Мариано Диаса.