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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отреагировала на триумф «Реала» в Суперкубке Испании

17 Января 2022 • 08:15 Комментировать (1)
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

В финальном поединке Суперкубка Испании мадридский «Реал» переиграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. Благодаря этому подопечные Карло Анчелотти стали обладателями трофея.

Каталонская «Барселона», которая является принципиальным соперником мадридского коллектива, отреагировала на успех «бланкос».

«Поздравляет «Реал» с победой в турнире», - написала пресс-служба «сине-гранатовых» в твиттер-аккаунте.

Напомним, что «Барселона» была соперником «Реала» по 1/2 финала Суперкубка. В том матче каталонцы уступили со счетом 2:3, пропустив решающий мяч в овертайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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Комментарии (1)
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BARCAbest
17 Января 2022 в 09:55
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