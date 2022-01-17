«Барселона» отреагировала на триумф «Реала» в Суперкубке Испании

В финальном поединке Суперкубка Испании мадридский «Реал» переиграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. Благодаря этому подопечные Карло Анчелотти стали обладателями трофея.

Каталонская «Барселона», которая является принципиальным соперником мадридского коллектива, отреагировала на успех «бланкос».

«Поздравляет «Реал» с победой в турнире», - написала пресс-служба «сине-гранатовых» в твиттер-аккаунте.

Напомним, что «Барселона» была соперником «Реала» по 1/2 финала Суперкубка. В том матче каталонцы уступили со счетом 2:3, пропустив решающий мяч в овертайме.