Наставник «Атлетика» Марселино: «Я должен гордиться попаданием в финал»

«Атлетику» из Бильбао не удалось сотворить сенсацию в финальном матче за Суперкубок Испании - баски уступили мадридскому «Реалу» со счетом 0:2. Однако главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль не отчаивается после поражения – наставник нашел положительные аспекты в случившемся.

«Я должен гордиться этим достижением. Гордиться попаданием в финал, ведь я соревнуюсь с этими великими командами», - цитирует Марселино издание Marca.

Напомним, что «Атлетик» уже становился триумфатором Суперкубка страны под руководством испанца в прошлом году, обыграв на своем пути «Барселону» и тот же «Реал».