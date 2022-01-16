Куртуа впервые отразил два пенальти кряду в составе «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти в исполнении Рауля Гарсии, позволив своей команде спокойно доиграть матч, принесший ей очередной трофей. Это был второй пенальти подряд, отраженный Куртуа - в предыдущий раз это случилось в матче 20-го тура против «Валенсии», когда забить бельгийскому киперу не смог Гонсалу Гуэдеш. В целом же в ворота Куртуа за все то время, которое он выступает в «Реале», были назначены девятнадцать одиннадцатиметровых ударов - и впервые он отразил два подряд.

Куртуа перебрался в «Реал» в 2018 году, до этого он защищал цвета «Генка», «Атлетико» и «Челси».