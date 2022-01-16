Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа впервые отразил два пенальти кряду в составе «Реала»

16 Января 2022 • 23:44 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти в исполнении Рауля Гарсии, позволив своей команде спокойно доиграть матч, принесший ей очередной трофей. Это был второй пенальти подряд, отраженный Куртуа - в предыдущий раз это случилось в матче 20-го тура против «Валенсии», когда забить бельгийскому киперу не смог Гонсалу Гуэдеш. В целом же в ворота Куртуа за все то время, которое он выступает в «Реале», были назначены девятнадцать одиннадцатиметровых ударов - и впервые он отразил два подряд.

Куртуа перебрался в «Реал» в 2018 году, до этого он защищал цвета «Генка», «Атлетико» и «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эльче 1:0 Вильярреал 5.00 3.80 1.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
23:50 · Испания. Ла Лига
Флорентино Перес: «Куртуа и Модрич – лучшие на своих позициях, Лука снова заслуживает выиграть «Золотой мяч»
23:44 · Испания. Ла Лига
Куртуа впервые отразил два пенальти кряду в составе «Реала»
23:14 · Испания. Ла Лига
«Его любимый соперник» - Бензема уничтожает «Атлетик»
22:53 · Испания. Ла Лига
Главный тренер «Бетиса» призвал расследовать инцидент с брошенной в Хордана трубой – он подозревает футболиста в симуляции
22:32 · Италия. Серия А
«Милан» и «Барселона» также не против подписать Дибалу, поссорившегося с руководством «Ювентуса» 3 слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рискует потерять Араухо – к нему проявляют интерес клубы АПЛ
21:12 · Испания. Кубок
Лопетеги ответил на обвинения игроков «Бетиса» в свой адрес
21:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид - «Атлетик» Бильбао - 0:2 (закончен) 1
20:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за ситуацией вокруг Френки де Йонга слухи
19:33 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» готовы предоставить Депаю ещё один шанс
19:26 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» может перебраться в Испанию или Бельгию слухи
17:59 · Испания. Ла Лига
«Эльче» прервал успешную серию «Вильярреала»
17:26 · Испания. Ла Лига
Наставник «Атлетика»: «В матче с «Реалом» не вижу другого исхода матча, кроме нашей победы» 1
17:12 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Финал Суперкубка – это особенное событие для меня»
16:48 · Испания. Кубок
​«Севилья выразила несогласие с решением доиграть прерванный матч с «Бетисом» в воскресенье
Все новости
Рекомендуем