Флорентино Перес: «Куртуа и Модрич – лучшие на своих позициях, Лука снова заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с представителями прессы после окончания финала Суперкубка Испании, в котором мадридцы завоевали первый трофей в сезоне. Чиновник ответил на ряд вопросов, лестно отозвавшись о некоторых игроках команды.

«Не хочу хвастаться, но Тибо Куртуа и Лука Модрич – лучшие в мире на своих позициях. Лука находится в такой форме, что снова заслуживает выиграть «Золотой мяч». Также я рад за Марсело, которого тепло встретили и аплодировали. Он – легенда «Реала», - заявил Перес в эфире Movistar.

Примечательно, что Марсело выиграл свой 23-й трофей в составе «сливочных», повторив тем самым рекорд клуба.