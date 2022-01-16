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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флорентино Перес: «Куртуа и Модрич – лучшие на своих позициях, Лука снова заслуживает выиграть «Золотой мяч»

16 Января 2022 • 23:50 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

Президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с представителями прессы после окончания финала Суперкубка Испании, в котором мадридцы завоевали первый трофей в сезоне. Чиновник ответил на ряд вопросов, лестно отозвавшись о некоторых игроках команды.

«Не хочу хвастаться, но Тибо Куртуа и Лука Модрич – лучшие в мире на своих позициях. Лука находится в такой форме, что снова заслуживает выиграть «Золотой мяч». Также я рад за Марсело, которого тепло встретили и аплодировали. Он – легенда «Реала», - заявил Перес в эфире Movistar.

Примечательно, что Марсело выиграл свой 23-й трофей в составе «сливочных», повторив тем самым рекорд клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Флорентино Перес Лука Модрич Тибо Куртуа
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