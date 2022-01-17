Анчелотти – о победе в Суперкубке: «Я очень счастлив, мы отлично сыграли с двумя грандами»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти остался доволен увиденным в исполнении своей команды в так называемом «финале четырех» Суперкубка Испании. После решающего матча с «Атлетиком» итальянский специалист поделился своими эмоциями от первого завоеванного трофея в сезоне.

«Я очень счастлив, мы отлично сыграли с двумя грандами. Это толчок, чтобы продолжать идти вперед. У нас не так много времени, чтобы посвятить его празднованиям. Необходимо конкурировать и в других турнирах», - прокомментировал Анчелотти в эфире Movistar.

Напомним, что в финале «сливочные» обыграли соперника со счетом 2:0, а днями ранее в дополнительное время одолели «Барселону».