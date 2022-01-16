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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голы Модрича и Бензема, удаление Милитао и отбитый пенальти Куртуа: «Реал» на классе поборол «Атлетик» и вернул себе Суперкубок

16 Января 2022 • 23:26 Комментировать (4)
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

В Саудовской Аравии в решающем матче за Суперкубок Испании схлестнулись мадридский «Реал» и «Атлетик» Бильбао.

Протокол игры  
Атлетик Б 0:2 Реал Мадрид
    38' Модрич Лука (0:1)
    52' Бензема Карим (0:2)
Унай Симон Баленсиага Микель   58' (Весга Микель (   58') Иньиго Мартинес Йерай Альварес   90' Де Маркос Оскар Муньяин Икер   81' (Серрано Нико (   81') Саррага Ойер   58' (Гарсия Рауль (   58') Гарсия Дани   77' Беренгер Алекс   46' (Уильямс Нико (   46') Сансет Ойян   58' (Юри Берчиче (   58') Уильямс Иньяки
Запасные: Петхарроман Алекс Агиррезабала Жульен Лекуе Иньиго Капа Андер Вивиан Даниэль Ноласкоайн Перу
Куртуа Тибо Менди Ферлан Алаба Давид Милитао Эдер   87' Васкес Лукас   90' (Начо Фернандес (   90') Кроос Тони Каземиро Карлос Модрич Лука Винисиус Жуниор   86' (Марсело Виера (   86') Родриго   64' (Вальверде Федерико (   64') Бензема Карим
Запасные: Йович Лука Фуйдиас Тони Себальос Дани Азар Эден Лунин Андрей Камавинга Эдуардо Иско Аларкон
16 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

От Суперкубка так и прёт спецификой. Пока одни считают его безнадёжным рудиментом, другие реанимируют к нему интерес различными ухищрениями. В Испании вот уже третий год подряд проводят его в формате финала четырёх. В 2021 году топы Примеры и Кубка Короля разыгрывали Суперкубок у себя в Испании, а в 2020 и 2022 годах судьба сего трофея решается в Саудовской Аравии. Два года назад итоговым победителем стал «Реал Мадрид», год назад – «Атлетик» Бильбао, и теперь они сошлись лицом к лицу в финале очередного финала четырёх.

«Реал», естественно, был фаворитом. Заиграли «сливочные» соответственно – владея мячом большую часть времени и раскачивая чужую оборону. Правда, долгое время безуспешно раскачивая. На одиннадцатой минуте Васкес вычертил мяч на свободное пространство Кроосу – тот метил в ближний угол, но снаряд оказался заблокирован соперником. Позже Кроос сам подал угловой, и Каземиро головой махнул мяч под перекладину, откуда его потащил Унай Симон. Также не обошлось без удара Бензема рядом со штангой.

Embed from Getty Images

На 38-й минуте мадридцы вскрыли ворота басков благодаря своему умеренному давлению. Модрич положил мяч под правую штангу после выката Родриго в ситуации, схожей с моментом Крооса. То есть удар наносился метров с пятнадцати в ближний угол. Поведя в счёте, «Реал» мог позволить себе отойти назад, что он и сделал. В концовке тайма «Атлетик» поупражнялся в позиционных атаках и довёл-таки дело до опасного выстрела Сансета – мяч прошёл немного выше перекладины.

Зато сразу после перерыва «галактикос» вышли нацеленными на атаку. И это быстро принесло им второй гол. Бензема пробивал, опять-таки, в стиле гола Модрича, только дальнейшее развитие ситуации оказалось другим. Подкатившийся Йерай сыграл рукой – главный арбитр Сесар Сото Градо побежал смотреть видеоповтор. На мониторе всё было очевидно – у рефери не было иного выхода, кроме как указать на точку. Пенальти Бензема исполнил классно – в самый левый уголок. Унай Симон дотянуться не смог, хоть и угадал направление.

Embed from Getty Images

После этого «Реал» точно держал в уме счёт 2:0 в свою пользу, больше стараясь его уберечь, чем укрупнить. Проблемы в обороне «сливочным» начал доставлять Рауль Гарсия, который пробил по воротам Куртуа не раз, не два и даже не три раза. На 87-й минуте он головой ткнул мяч в вытянутую руку Милитао – арбитр назначил ответный пенальти тоже после видеоповтора. Нарушитель получил прямую красную карточку, а Рауль Гарсия с одиннадцатиметрового не переиграл Куртуа, пробив по центру. Бельгийский вратарь парировал удар а-ля Акинфеев.

«Атлетик» не смог прыгнуть выше головы и завоевать Суперкубок второй год подряд. Данный трофей отходит «Реалу», прошлый аналогичный успех которого датирован 2020 годом.

Кирилл Иванцов

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Реал Мадрид Атлетик Бильбао Суперкубок Испании
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Января 2022 в 23:40
Очень спокойно ,я бы сказал буднично взяли кубок . Что меня радует в этом Реале это выздоровление клуба от психоза в раздевалке ,климат очень спокойный ,парни в настроении ,нет склок ,каких то одобрений со стороны игроков , нет прим балерин ,есть уже команда .не феерическая ,но добротная . Это стиль Анчи ,за атмосферу спасибо ему ,куража бы и креатива , и все было бы просто супер.
Артур Измаилов
16 Января 2022 в 23:32
Реал с трофеем ! Жаль после второго гола играть бросили. Хотя понятно, куча важных игр скоро. Модрич сегодня так отыграл, как будто ему не 36 а 26, просто зверь. Ну и сейв Куртуа конечно. Анчи респект !
С победой ! Hala Madrid !
ARTUR
16 Января 2022 в 23:42
Hala Madrid))
ARTUR
16 Января 2022 в 23:30
Реал с трофеем !!!
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