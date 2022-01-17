Модрич: «Огромное удовольствие играть за «Реал», это лучший клуб в мире»

Старожил мадридского «Реала» Лука Модрич дал интервью журналистам после триумфа в Суперкубке Испании. В финальном матче турнира подопечные Карло Анчелотти обыграли «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0.

«Очень рады титулу, но мы не можем долго праздновать этот успех. Впереди еще много матчей, нам нужно бороться и за другие трофеи.

Огромное удовольствие играть за «Реал». Это лучший клуб в мире. Благодарен за то, что со мной происходит. Рассчитываю на новые титулы с командой», - передает слова хорвата Mundo Deportivo.

В прошедшем матче Модрич отметился забитым мячом. Еще один гол в активе Карима Бензема.