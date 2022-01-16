Анчелотти: «Финал Суперкубка – это особенное событие для меня»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от финального матча Суперкубка Испании, в котором «сливочные» сойдутся с «Атлетиком» из Бильбао. Итальянский специалист отметил, что его подопечным предстоит сложная игра.

«Это волнительный период. Финал турнира – особенное событие для меня, а команда уже более приспособлена к подобным поединкам и моментам. Что касается соперника, то это очень организованный коллектив. Они также опасны при стандартах, надо об этом помнить», - сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.