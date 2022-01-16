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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Финал Суперкубка – это особенное событие для меня»

16 Января 2022 • 17:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.72 3.90 4.90
Через 4 ч. 5 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от финального матча Суперкубка Испании, в котором «сливочные» сойдутся с «Атлетиком» из Бильбао. Итальянский специалист отметил, что его подопечным предстоит сложная игра.

«Это волнительный период. Финал турнира – особенное событие для меня, а команда уже более приспособлена к подобным поединкам и моментам. Что касается соперника, то это очень организованный коллектив. Они также опасны при стандартах, надо об этом помнить», - сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.  

Напомним, начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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