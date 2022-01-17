Бензема - самый титулованный французский футболист в истории

Мадридский «Реал» стал обладателем первого трофея в 2022 году. Подопечные Карло Анчелотти выиграли суперкубок Испании, победив в финальном матче «Атлетик» (Бильбао) со счетом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Лука Модрич.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Actu Foot, благодаря этому триумфу Бензема стал самым титулованным французским футболистом в истории. На счету 34-летнего бомбардира 28 трофеев.

Карим побил достижение легенды сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, в активе которого 27 титулов.

Большую часть трофеев Бензема выиграл с «Реалом». За «королевский» клуб нападающий выступает с 2009 года.