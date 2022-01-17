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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема - самый титулованный французский футболист в истории

17 Января 2022 • 11:24 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» стал обладателем первого трофея в 2022 году. Подопечные Карло Анчелотти выиграли суперкубок Испании, победив в финальном матче «Атлетик» (Бильбао) со счетом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Лука Модрич.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Actu Foot, благодаря этому триумфу Бензема стал самым титулованным французским футболистом в истории. На счету 34-летнего бомбардира 28 трофеев.

Карим побил достижение легенды сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, в активе которого 27 титулов.

Большую часть трофеев Бензема выиграл с «Реалом». За «королевский» клуб нападающий выступает с 2009 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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