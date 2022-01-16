«Его любимый соперник» - Бензема уничтожает «Атлетик»

Форвард Карим Бензема забил в финальном матче Суперкубка Испании, реализовав пенальти на 52-й минуте. «Реал» сражается за трофей с «Атлетиком» из Бильбао, который пытается впервые с 80-х годов прошлого столетия взять второй трофей кряду в каком-либо из турниров. Но когда против вас выходит на поле Бензема, то...

Гол, забитый французским нападающим в ворота басков, стал для него уже 18-м, забитым в матчах против «Атлетика» - и в Испании нет другого клуба, который получил бы столько голов в свои ворота от Бензема. Французский форвард выступает за «Реал» с далекого уже 2009 года, до этого он блистал в «Лионе».