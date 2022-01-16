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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тибо Куртуа: «Неправда, что мы играем только на контратаках»

16 Января 2022 • 05:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
Через 13 ч. 46 мин.

В полуфинальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» играл против «Барселоны», сознательно отдав инициативу каталонцам и выбрав контратакующую манеру игры. За это «Реал» критиковали, но бельгийский голкипер «сливочных» Тибо Куртуа не согласен с этой критикой:

 - Это неправда, что мы играем только на контратаках, эта команда способна исполнять любые игровые подходы. Мы можем использовать пространство, а можем также и защищаться. Когда имеешь таких игроков, как Винисиус, Асенсио, это очень эффективно, они отменно используют свободное пространство. Кто думает, что мы можем играть только в одной манере, сильно ошибается, - заявил Куртуа, слова которого приводит ilposticipo.it.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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