Тибо Куртуа: «Неправда, что мы играем только на контратаках»

В полуфинальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» играл против «Барселоны», сознательно отдав инициативу каталонцам и выбрав контратакующую манеру игры. За это «Реал» критиковали, но бельгийский голкипер «сливочных» Тибо Куртуа не согласен с этой критикой:

- Это неправда, что мы играем только на контратаках, эта команда способна исполнять любые игровые подходы. Мы можем использовать пространство, а можем также и защищаться. Когда имеешь таких игроков, как Винисиус, Асенсио, это очень эффективно, они отменно используют свободное пространство. Кто думает, что мы можем играть только в одной манере, сильно ошибается, - заявил Куртуа, слова которого приводит ilposticipo.it.