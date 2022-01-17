Куртуа прокомментировал отбитый пенальти в финале Суперкубка Испании

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с представителями прессы после окончания финального матча за Суперкубок Испании.

Стоит отметить, что в самой концовке встречи в ворота мадридцев был назначен пенальти, который Куртуа смог парировать.

«Перед ударом у меня были сомнения, куда он ударит. Думал, по центру или вправо. По итогу я оставил ногу, сработал рефлекс. Очень рад, что принес положительные эмоции нашим болельщикам. Эта победа доказывает, что мы хорошо работаем», - передает слова бельгийца El Chiringuito.

«Королевский» клуб обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0.