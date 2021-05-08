«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры

В рамках 35-го тура Ла Лиги сошлись «Атлетико» и «Барселона».

Самый важный матч для чемпионской интриги в Испании. Завтра ещё сыграют друг с другом «Реал» и «Севилья», но битва «Барселоны» и «Атлетико» статуснее и важнее с турнирной точки зрения. Ещё полторы недели назад каталонцы могли выходит на первое место – достаточно было обыграть «Гранаду». Теперь шанс выскочить на золотую позицию всего один – нужно дома обыгрывать «Атлетико». Вроде всё зависит от «Барселоны», но задача сложная.

Лео Месси против Луиса Суареса. Диего Симеоне против Рональда Кумана. Буксующая «Барселона» против буксующего «Атлетико». В последнем туре обе команды победили со скрипом, как это часто с ними происходит по ходу сезона. Большой матч на «Камп Ноу» с интересом смотрел и «Реал». «Сливочным» очень нужна была ничья конкурентов, под шумок можно и в единоличные лидеры вырваться.

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Симеоне выставил довольно атакующий вариант полузащиты – Лемар, Карраско, Коке, Льоренте. Эта четвёрка помогала Корреа и Суаресу. По другую сторону баррикад был треугольник Педри – Месси – Гризманн. Правда, уже на 13-й минуте Лемар получил травму и Симеоне выпустил Сауля. Не отсиживались команды в обороне, атаковали интересно, однако подходы превратились в реальный момент только в середине тайма. Эрмосо прострелил на 11-метровую отметку, пробил оттуда Корреа, попав в распластавшегося Лангле. От Клемана мяч покинул пределы поля.

Каталонцы первый удар по воротам «Атлетико» нанесли на исходе часа игры. Сразу получилось очень опасно – Гризманн убежал на заброс из глубины и пальнул с левого угла штрафной площади, но попал по позиции Облака. Мадридцы атаковали опаснее. Суарес на краю прокинул Деста и Мингесу, с острого угла пальнул в «домик» Тер Штегену, но голкипер сыграл надёжно. Далее Марк-Андре ещё раз выиграл дуэль у Суареса, не позволив ему добить после опасного выстрела Карраско.

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В раздевалку обязан был забивать Фелипе, но умудрился не попасть в створ с 11 метров, поймав отскок на угловом ударе. Вторая половина вновь началась с борьбы за инициативу. Что интересно, «Барселона» показала желание играть вторым номером, мадридцы мячом владели чаще, а каталонцы не включали высокий прессинг. Только на исходе часа игры Мориба замкнул прострел с линии вратарской. Савич сблокировал, отправив мяч за лицевую линию.

В нервной борьбе не получалось у команд создавать «разумные» моменты (обмен моментально отменёнными мячами Араухо и Суареса тому подтверждение), пусть даже игра потихоньку раскрывалась к концовке. До финального свистка матч держал в напряжении, но счёт так и не был открыт. «Атлетико» остался лидером, «Барселона» - главный преследователь, а в стороне потирает руки «Реал». Если завтра команда Зидана сможет одолеть «Севилью», то сразу прыгнет с третьего места на первое.