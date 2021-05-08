Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры

08 Мая 2021, 19:08,

В рамках 35-го тура Ла Лиги сошлись «Атлетико» и «Барселона».

Протокол игры  
Барселона 0:0 Атлетико М
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   46' (Араухо Рональд (   46') Пике Херард   83' Ленгле Клеман Бускетс Серхио   31' (Мориба Илайкс (   31'   59') Дест Серджино   76' (Роберто Серхи (   76') Де Йонг Френки Гонсалес Педро   76' (Дембеле Усман (   76') Альба Жорди   84' Месси Лионель Гризманн Антуан
Запасные: Тринкан Франсишку Брайтвайт Мартин Пуч Рикард Фирпо Жуниор Юмтити Самуэль Нето Мурара Пьянич Миралем Тенас Арнау
Облак Ян Савич Стефан Фелипе Аугусто IV   46' Эрмосо Марио Триппьер Киран Льоренте Маркос Коке Хорхе   66' Лемар Тома   13' (Ньигес Сауль (   13'   35' Фелиш Жоау   67') Карраско Янник Корреа Анхель   73' (Кондогбия Жоффрей (   73') Суарес Луис
Запасные: Дембеле Мусса II Торрейра Лукас Грбич Иво Лоди Ренан Врсалько Шиме Эррера Эктор Хименес Хосе Витоло Виктор
08 мая. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

Самый важный матч для чемпионской интриги в Испании. Завтра ещё сыграют друг с другом «Реал» и «Севилья», но битва «Барселоны» и «Атлетико» статуснее и важнее с турнирной точки зрения. Ещё полторы недели назад каталонцы могли выходит на первое место – достаточно было обыграть «Гранаду». Теперь шанс выскочить на золотую позицию всего один – нужно дома обыгрывать «Атлетико». Вроде всё зависит от «Барселоны», но задача сложная.

Лео Месси против Луиса Суареса. Диего Симеоне против Рональда Кумана. Буксующая «Барселона» против буксующего «Атлетико». В последнем туре обе команды победили со скрипом, как это часто с ними происходит по ходу сезона. Большой матч на «Камп Ноу» с интересом смотрел и «Реал». «Сливочным» очень нужна была ничья конкурентов, под шумок можно и в единоличные лидеры вырваться.

Embed from Getty Images

Симеоне выставил довольно атакующий вариант полузащиты – Лемар, Карраско, Коке, Льоренте. Эта четвёрка помогала Корреа и Суаресу. По другую сторону баррикад был треугольник Педри – Месси – Гризманн. Правда, уже на 13-й минуте Лемар получил травму и Симеоне выпустил Сауля. Не отсиживались команды в обороне, атаковали интересно, однако подходы превратились в реальный момент только в середине тайма. Эрмосо прострелил на 11-метровую отметку, пробил оттуда Корреа, попав в распластавшегося Лангле. От Клемана мяч покинул пределы поля.

Каталонцы первый удар по воротам «Атлетико» нанесли на исходе часа игры. Сразу получилось очень опасно – Гризманн убежал на заброс из глубины и пальнул с левого угла штрафной площади, но попал по позиции Облака. Мадридцы атаковали опаснее. Суарес на краю прокинул Деста и Мингесу, с острого угла пальнул в «домик» Тер Штегену, но голкипер сыграл надёжно. Далее Марк-Андре ещё раз выиграл дуэль у Суареса, не позволив ему добить после опасного выстрела Карраско.

Embed from Getty Images

В раздевалку обязан был забивать Фелипе, но умудрился не попасть в створ с 11 метров, поймав отскок на угловом ударе. Вторая половина вновь началась с борьбы за инициативу. Что интересно, «Барселона» показала желание играть вторым номером, мадридцы мячом владели чаще, а каталонцы не включали высокий прессинг. Только на исходе часа игры Мориба замкнул прострел с линии вратарской. Савич сблокировал, отправив мяч за лицевую линию.

В нервной борьбе не получалось у команд создавать «разумные» моменты (обмен моментально отменёнными мячами Араухо и Суареса тому подтверждение), пусть даже игра потихоньку раскрывалась к концовке. До финального свистка матч держал в напряжении, но счёт так и не был открыт. «Атлетико» остался лидером, «Барселона» - главный преследователь, а в стороне потирает руки «Реал». Если завтра команда Зидана сможет одолеть «Севилью», то сразу прыгнет с третьего места на первое.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид
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Комментарии (22)
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0
Sparrow88
08 Мая 2021, 21:55
Кстати, заметьте, сегодня, на мой взгляд, судейство было безукоризненным. Вот нет ни малейших претензий к работе судейской бригады.
0
Sparrow88
08 Мая 2021, 19:46
Вот Дембеле в концовке запорол удар головой. Зачем опустил голову вниз и пробил макушкой? А мог засадить победный гол.
0
Misha_diablo_football
08 Мая 2021, 19:40

Ну что завтра будем болеть за Реал или Севилью))), эх если бы Севилья не проиграла Атлетику в прошлом туре то они бы тоже смогли ворваться в чемпионскую гонку когда такое было....

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2
Alex1972
08 Мая 2021, 19:40

Никто не хотел умирать.... И забивать....

2
ингерман
08 Мая 2021, 19:39

ай и чё - меци не забив??? эх бляха-муха видать недоплатили.. )))

1
andi
08 Мая 2021, 20:51

просто не назначили пенальти.

0
Element-22
08 Мая 2021, 19:17

два вопроса:
1) Морибу подкинули в Ла Масию шоле?
2) кто сказал, что Дембеле - футболист?
ну, раз на то пошло, то не хотите ли вы забрать Марсьяля?

1
aegur
08 Мая 2021, 19:44

зачем забирать?
он ещё в Манчестере не всю свою миссию выполнил))

0
Element-22
08 Мая 2021, 19:47

выбил свою команду из ЛЧ, пропустив вперёд Париж. что ещё нужно?

0
aegur
08 Мая 2021, 19:59

ну да он такой
премьер-лигу тоже он просрал))
я бы порадовался тому что есть у команды на данный момент
и не вешал всех собак на одного футболиста
со временем возможно он как и тренер МЮ станет героем для МЮфанов ))

0
Шарипов Тахир
08 Мая 2021, 19:43

Зато комментаторы НТВ Плюс прямо таки дифирамбы поют - Мориба - 18 лет, супер талант, Педри - 18 лет, уже пригласили в сборную и т.п. Что эти игроки показывают? Что они умеют вообще? Либо комментаторы НТВ Плюс люди не очень хорошо понимающие в футболе, либо я напрочь не вижу той пользы, которую приносят команде эти игроки.

2
ARTUR
08 Мая 2021, 19:16

матч не использовваных моментов... , но игра понравилась .

5
779
08 Мая 2021, 19:15

Ещё одного подарка от футбольной судьбы Барселона не дождалась.
И воодушевлённых предпосылок для этого Барса не создала сегодня. По-моему, больше, чем обычно было заметно, что пока Месси не взорвётся, не потащит вперёд атаку из раза в раз, то можно даже не переживать - ничего не произойдёт. А Лео был сегодня очень фрагментарным.
Не знаю. Тот чудовищный матч с Гранадой и сегодняшний показывали чуть ли не отсутствие особого желания у команды. Как будто бы усталость от сезона такова, что всё по фигу.
Сезон профукан и в этом никто, кроме Барсы не виноват.

1
pol-black
08 Мая 2021, 21:00

сезон профукан вот таким играми. играми с гранадами и кадисами в том числе. судьба видимо решила всё же дать утешительный приз Зидану, коль с ушастым она прокинула мадрид.

1
Шарипов Тахир
08 Мая 2021, 19:37

Я сегодня не смотрел первый тайм, подключился только со второго, но даже 45 минут второго тайма хватило, чтобы понять, что все написанное тобою - это более чем очевидно и правдиво. Бывают же такие матчи, когда средняя команда, играя с огоньком в глазах и огромным желанием, побеждает суперкоманду. Сегодня, я по крайней мере, этих качеств у Барселоны не увидел. Нет в команде заводилы, который бы заряжал огнем команду. Месси совершенно не такой по своему характеру игрок. Он игрок настроения. И почему-то в последние годы в играх против сильных команд из Мадрида у него напрочь исчезает настроение, Раньше он хоть забивал им, теперь же сплошной сушняк. Ну что же будем реалистами - Барселоне не быть в этом году чемпионом. А жаль!

2
779
08 Мая 2021, 19:48

Я тоже не видел первые полчаса.
То, что Месси скорее сделает всё сам, чем будет заморачиваться воодушевлением партнёров - это понятно, так было всегда. Когда из матча в матч, десятилетиями, от тебя ждут фантастики, то надо понимать - этого не будет. Но даже сегодня он создал после перерыва минимум два 100% момента. Нет партнёров соответствующего уровня. Йонг не стабилен, Альба против обороны класса Атлетико читаем, для Гризманна эта оборона не даст 3-5 шансов. Все остальные или слишком молоды, или раздолбаи типа Дембеле.
Просо жаль, что среди таких же соперников у которых футбол толи есть, толи нет, мы не смогли повернуть удачу к себе.

4
Шарипов Тахир
08 Мая 2021, 19:13

Будучи симпатизирующим команде Барселона, не могу не отметить, что с такой очень невнятной игрой, которую показала Барселона в этом сезоне против обеих мадридских команд, никогда она не станет чемпионом Испании. В общем, ожидания от команды гораздо больше, чем она может показать на самом деле. Надо, очевидно усиливать состав, чтобы выстраивать игру команды, игроки типа Педри, Мориба, Тринкау и им подобные, совершенно не способны усилить игру команды. Да и нападение команды, убери Месси, сразу по результативности будет ниже команды среднего уровня. А ведь надо проявлять себя именно в матчах с сильными командами. Грустно и печально, не то, что не выиграли у Атлетико, а то что с этим набором игроков перспектив выше 3-4 места в Ла Лиге нет совершенно!!!!

4
Артур Измаилов
08 Мая 2021, 19:09

Отлично! Теперь все в руках Реала. Сколько туров уже чемпионство из рук в руки переходит. Реалу и Барсе полюбасу уважение! А вот мОтрасов в топку! Имели 13-очковое примущество и бездарно продули.

1
andi
08 Мая 2021, 20:49

Да уж матросники в конце чемпионата сдулись.

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