«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры

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08 Мая 2021, 19:08,
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В рамках 35-го тура Ла Лиги сошлись «Атлетико» и «Барселона».
|Барселона
|0:0
|Атлетико М
Самый важный матч для чемпионской интриги в Испании. Завтра ещё сыграют друг с другом «Реал» и «Севилья», но битва «Барселоны» и «Атлетико» статуснее и важнее с турнирной точки зрения. Ещё полторы недели назад каталонцы могли выходит на первое место – достаточно было обыграть «Гранаду». Теперь шанс выскочить на золотую позицию всего один – нужно дома обыгрывать «Атлетико». Вроде всё зависит от «Барселоны», но задача сложная.
Лео Месси против Луиса Суареса. Диего Симеоне против Рональда Кумана. Буксующая «Барселона» против буксующего «Атлетико». В последнем туре обе команды победили со скрипом, как это часто с ними происходит по ходу сезона. Большой матч на «Камп Ноу» с интересом смотрел и «Реал». «Сливочным» очень нужна была ничья конкурентов, под шумок можно и в единоличные лидеры вырваться.
Симеоне выставил довольно атакующий вариант полузащиты – Лемар, Карраско, Коке, Льоренте. Эта четвёрка помогала Корреа и Суаресу. По другую сторону баррикад был треугольник Педри – Месси – Гризманн. Правда, уже на 13-й минуте Лемар получил травму и Симеоне выпустил Сауля. Не отсиживались команды в обороне, атаковали интересно, однако подходы превратились в реальный момент только в середине тайма. Эрмосо прострелил на 11-метровую отметку, пробил оттуда Корреа, попав в распластавшегося Лангле. От Клемана мяч покинул пределы поля.
Каталонцы первый удар по воротам «Атлетико» нанесли на исходе часа игры. Сразу получилось очень опасно – Гризманн убежал на заброс из глубины и пальнул с левого угла штрафной площади, но попал по позиции Облака. Мадридцы атаковали опаснее. Суарес на краю прокинул Деста и Мингесу, с острого угла пальнул в «домик» Тер Штегену, но голкипер сыграл надёжно. Далее Марк-Андре ещё раз выиграл дуэль у Суареса, не позволив ему добить после опасного выстрела Карраско.
В раздевалку обязан был забивать Фелипе, но умудрился не попасть в створ с 11 метров, поймав отскок на угловом ударе. Вторая половина вновь началась с борьбы за инициативу. Что интересно, «Барселона» показала желание играть вторым номером, мадридцы мячом владели чаще, а каталонцы не включали высокий прессинг. Только на исходе часа игры Мориба замкнул прострел с линии вратарской. Савич сблокировал, отправив мяч за лицевую линию.
В нервной борьбе не получалось у команд создавать «разумные» моменты (обмен моментально отменёнными мячами Араухо и Суареса тому подтверждение), пусть даже игра потихоньку раскрывалась к концовке. До финального свистка матч держал в напряжении, но счёт так и не был открыт. «Атлетико» остался лидером, «Барселона» - главный преследователь, а в стороне потирает руки «Реал». Если завтра команда Зидана сможет одолеть «Севилью», то сразу прыгнет с третьего места на первое.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Барселона, Атлетико Мадрид
Ну что завтра будем болеть за Реал или Севилью))), эх если бы Севилья не проиграла Атлетику в прошлом туре то они бы тоже смогли ворваться в чемпионскую гонку когда такое было....
Никто не хотел умирать.... И забивать....
ай и чё - меци не забив??? эх бляха-муха видать недоплатили.. )))
просто не назначили пенальти.
два вопроса:
1) Морибу подкинули в Ла Масию шоле?
2) кто сказал, что Дембеле - футболист?
ну, раз на то пошло, то не хотите ли вы забрать Марсьяля?
зачем забирать?
он ещё в Манчестере не всю свою миссию выполнил))
выбил свою команду из ЛЧ, пропустив вперёд Париж. что ещё нужно?
ну да он такой
премьер-лигу тоже он просрал))
я бы порадовался тому что есть у команды на данный момент
и не вешал всех собак на одного футболиста
со временем возможно он как и тренер МЮ станет героем для МЮфанов ))
Зато комментаторы НТВ Плюс прямо таки дифирамбы поют - Мориба - 18 лет, супер талант, Педри - 18 лет, уже пригласили в сборную и т.п. Что эти игроки показывают? Что они умеют вообще? Либо комментаторы НТВ Плюс люди не очень хорошо понимающие в футболе, либо я напрочь не вижу той пользы, которую приносят команде эти игроки.
матч не использовваных моментов... , но игра понравилась .
Ещё одного подарка от футбольной судьбы Барселона не дождалась.
И воодушевлённых предпосылок для этого Барса не создала сегодня. По-моему, больше, чем обычно было заметно, что пока Месси не взорвётся, не потащит вперёд атаку из раза в раз, то можно даже не переживать - ничего не произойдёт. А Лео был сегодня очень фрагментарным.
Не знаю. Тот чудовищный матч с Гранадой и сегодняшний показывали чуть ли не отсутствие особого желания у команды. Как будто бы усталость от сезона такова, что всё по фигу.
Сезон профукан и в этом никто, кроме Барсы не виноват.
сезон профукан вот таким играми. играми с гранадами и кадисами в том числе. судьба видимо решила всё же дать утешительный приз Зидану, коль с ушастым она прокинула мадрид.
Я сегодня не смотрел первый тайм, подключился только со второго, но даже 45 минут второго тайма хватило, чтобы понять, что все написанное тобою - это более чем очевидно и правдиво. Бывают же такие матчи, когда средняя команда, играя с огоньком в глазах и огромным желанием, побеждает суперкоманду. Сегодня, я по крайней мере, этих качеств у Барселоны не увидел. Нет в команде заводилы, который бы заряжал огнем команду. Месси совершенно не такой по своему характеру игрок. Он игрок настроения. И почему-то в последние годы в играх против сильных команд из Мадрида у него напрочь исчезает настроение, Раньше он хоть забивал им, теперь же сплошной сушняк. Ну что же будем реалистами - Барселоне не быть в этом году чемпионом. А жаль!
Я тоже не видел первые полчаса.
То, что Месси скорее сделает всё сам, чем будет заморачиваться воодушевлением партнёров - это понятно, так было всегда. Когда из матча в матч, десятилетиями, от тебя ждут фантастики, то надо понимать - этого не будет. Но даже сегодня он создал после перерыва минимум два 100% момента. Нет партнёров соответствующего уровня. Йонг не стабилен, Альба против обороны класса Атлетико читаем, для Гризманна эта оборона не даст 3-5 шансов. Все остальные или слишком молоды, или раздолбаи типа Дембеле.
Просо жаль, что среди таких же соперников у которых футбол толи есть, толи нет, мы не смогли повернуть удачу к себе.
Будучи симпатизирующим команде Барселона, не могу не отметить, что с такой очень невнятной игрой, которую показала Барселона в этом сезоне против обеих мадридских команд, никогда она не станет чемпионом Испании. В общем, ожидания от команды гораздо больше, чем она может показать на самом деле. Надо, очевидно усиливать состав, чтобы выстраивать игру команды, игроки типа Педри, Мориба, Тринкау и им подобные, совершенно не способны усилить игру команды. Да и нападение команды, убери Месси, сразу по результативности будет ниже команды среднего уровня. А ведь надо проявлять себя именно в матчах с сильными командами. Грустно и печально, не то, что не выиграли у Атлетико, а то что с этим набором игроков перспектив выше 3-4 места в Ла Лиге нет совершенно!!!!
Отлично! Теперь все в руках Реала. Сколько туров уже чемпионство из рук в руки переходит. Реалу и Барсе полюбасу уважение! А вот мОтрасов в топку! Имели 13-очковое примущество и бездарно продули.
Да уж матросники в конце чемпионата сдулись.