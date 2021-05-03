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Пике: «Цель «Барселоны» - победа над «Атлетико»

03 Мая 2021, 08:40,

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике пообщался с журналистами перед встречей с мадридским «Атлетико» в рамках 35-го тура испанского чемпионата.

«Команда готовится к этой встрече. Наша цель - победить «Атлетико». Сейчас все в наших руках. Нужно выиграть, другой результат нас не устроит», - передает слова футболиста портал Goal.com.

Поединок между «сине-гранатовыми» и «матрасниками» пройдет на стадионе «Камп Ноу» в субботу, восьмого мая. Начало запланировано в 17:15 по московскому времени.

После 34-х туров Примеры «Атлетико» занимает первое место, опережая «Барселону» на два балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Херард Пике
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