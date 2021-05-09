​Тер Штеген попросил Суареса не выпрашивать пенальти

В субботу вечером «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью на «Камп Ноу». В одном из эпизодов форвард мадридской команды Луис Суарес упал около ворот соперника, намереваясь заработать пенальти. Тогда к уругвайцу обратился вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген.

«Эй, Луис! Не надо так», - сказал тер Штеген своему бывшему одноклубнику, согласно данным испанских СМИ.

Отметим, что в воскресенье вечером лидером испанской Ла Лиги может стать «Реал». Это случится, если команда Зинедина Зидана на своём поле обыграет «Севилью». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.