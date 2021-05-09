Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Тер Штеген попросил Суареса не выпрашивать пенальти

09 Мая 2021, 13:59,

В субботу вечером «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью на «Камп Ноу». В одном из эпизодов форвард мадридской команды Луис Суарес упал около ворот соперника, намереваясь заработать пенальти. Тогда к уругвайцу обратился вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген.

«Эй, Луис! Не надо так», - сказал тер Штеген своему бывшему одноклубнику, согласно данным испанских СМИ.

Отметим, что в воскресенье вечером лидером испанской Ла Лиги может стать «Реал». Это случится, если команда Зинедина Зидана на своём поле обыграет «Севилью». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Марк-Андре Тер Штеген
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