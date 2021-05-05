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После собрания у Месси игроков «Барселоны» внепланово протестировали на коронавирус

05 Мая 2021, 23:16,

В понедельник футболисты «Барселоны» собрались дома у капитана Лионеля Месси, таким образом нарушив правила протокола по противодействию коронавирусной инфекции. Месси могут оштрафовать на 60 000 евро, а вся команда была протестирована на COVID-19 перед началом тренировки в среду, сообщает Marca. Такие меры предосторожности являются необычными, так как игроки не сдают анализы в это время недели.

Сообщается, что руководство клуба хотело убедиться, что в команде нет заболевших. В итоге все игроки были признанными здоровыми и смогли по плану готовиться к матчу против «Атлетико», который может сыграть решающую роль в чемпионской гонке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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