После собрания у Месси игроков «Барселоны» внепланово протестировали на коронавирус

В понедельник футболисты «Барселоны» собрались дома у капитана Лионеля Месси, таким образом нарушив правила протокола по противодействию коронавирусной инфекции. Месси могут оштрафовать на 60 000 евро, а вся команда была протестирована на COVID-19 перед началом тренировки в среду, сообщает Marca. Такие меры предосторожности являются необычными, так как игроки не сдают анализы в это время недели.

Сообщается, что руководство клуба хотело убедиться, что в команде нет заболевших. В итоге все игроки были признанными здоровыми и смогли по плану готовиться к матчу против «Атлетико», который может сыграть решающую роль в чемпионской гонке.