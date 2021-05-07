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​Куман: «Месси думает не только о себе»

07 Мая 2021, 17:10,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии важного матча против «Атлетико» дал комментарий по поводу Лионеля Месси.

«Месси выступает за «Барселону» уже много лет. Ещё прошлым летом я понял, что его интересует тактика команды – позиции на поле, способы прессинга… Он очень мастеровитый, и он думает не только о себе. Для него важна игра команды и результаты», - сказал Куман на пресс-конференции.

Матч «Барселона» - «Атлетико» стартует 8 мая в 17:15 по московскому времени. На текущий момент команды занимают соответственно третье и первое места в турнирной таблице испанского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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Комментарии (2)
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2
Misha_diablo_football
07 Мая 2021, 18:28

Иными словами он играющий тренер (или президент) клуба, если тактика или стратегия команды не удовлетворят его то начинается непонятная чехарда...

0
andi
07 Мая 2021, 18:59

Скорее всего скоро увидим Месси на посту президента клуба.

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