​Куман: «Месси думает не только о себе»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии важного матча против «Атлетико» дал комментарий по поводу Лионеля Месси.

«Месси выступает за «Барселону» уже много лет. Ещё прошлым летом я понял, что его интересует тактика команды – позиции на поле, способы прессинга… Он очень мастеровитый, и он думает не только о себе. Для него важна игра команды и результаты», - сказал Куман на пресс-конференции.

Матч «Барселона» - «Атлетико» стартует 8 мая в 17:15 по московскому времени. На текущий момент команды занимают соответственно третье и первое места в турнирной таблице испанского чемпионата.