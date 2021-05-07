​Куман: «Месси думает не только о себе»

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07 Мая 2021, 17:10,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии важного матча против «Атлетико» дал комментарий по поводу Лионеля Месси.
«Месси выступает за «Барселону» уже много лет. Ещё прошлым летом я понял, что его интересует тактика команды – позиции на поле, способы прессинга… Он очень мастеровитый, и он думает не только о себе. Для него важна игра команды и результаты», - сказал Куман на пресс-конференции.
Матч «Барселона» - «Атлетико» стартует 8 мая в 17:15 по московскому времени. На текущий момент команды занимают соответственно третье и первое места в турнирной таблице испанского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
Иными словами он играющий тренер (или президент) клуба, если тактика или стратегия команды не удовлетворят его то начинается непонятная чехарда...
Скорее всего скоро увидим Месси на посту президента клуба.