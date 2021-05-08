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​У Бускетса выявлен перелом челюсти

08 Мая 2021, 22:25,

В субботу «Барселона» сыграла вничью в ключевом поединке против «Атлетико». Ещё по ходу первого тайма был заменён хавбек каталонской команды Серхио Бускетс. Он столкнулся головами с соперником и не смог продолжить игру.

По информации пресс-службы «Барселоны», в больнице у Бускетса был диагностирован ушиб лица с переломом верхней челюсти. Сроки восстановления полузащитника «сине-гранатовых» не называются. Судя по всему, Серхио рискует больше не выйти на поле в этом сезоне.

Следующий матч чемпината «Барселона» проведёт уже 11 мая. Соперником каталонской команды будет «Леванте».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Серхио Бускетс
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Комментарии (1)
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0
pol-black
08 Мая 2021, 23:51

обалдеть! здоровья Серхио! совершенно не ко времени такая потеря для Барсы.

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