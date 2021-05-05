Сауль назвал лучшего футболиста в истории

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05 Мая 2021, 14:52,
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес назвал лучшего футболиста в истории.
«Я считаю, что Месси является лучшим футболистом за всё время. Я восхищаюсь Криштиану Роналду, он проделывает невероятный объем работы, но думаю, что в футбольном плане Месси не имеет себе равных», - цитирует Сауля Mundo Deportivo.
Отметим, что уже в субботу, 8 мая, «Атлетико» Сауля сыграет на выезде против «Барселоны». Этот матч может стать определяющим в борьбе за чемпионство. За четыре тура до конца Ла Лиги «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Барселону», идущую третьей, на два зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лионель Месси, Сауль Ньигес