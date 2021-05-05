Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сауль назвал лучшего футболиста в истории

05 Мая 2021, 14:52,

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес назвал лучшего футболиста в истории.

«Я считаю, что Месси является лучшим футболистом за всё время. Я восхищаюсь Криштиану Роналду, он проделывает невероятный объем работы, но думаю, что в футбольном плане Месси не имеет себе равных», - цитирует Сауля Mundo Deportivo.

Отметим, что уже в субботу, 8 мая, «Атлетико» Сауля сыграет на выезде против «Барселоны». Этот матч может стать определяющим в борьбе за чемпионство. За четыре тура до конца Ла Лиги «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Барселону», идущую третьей, на два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Сауль Ньигес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола