Сауль назвал лучшего футболиста в истории

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес назвал лучшего футболиста в истории.

«Я считаю, что Месси является лучшим футболистом за всё время. Я восхищаюсь Криштиану Роналду, он проделывает невероятный объем работы, но думаю, что в футбольном плане Месси не имеет себе равных», - цитирует Сауля Mundo Deportivo.

Отметим, что уже в субботу, 8 мая, «Атлетико» Сауля сыграет на выезде против «Барселоны». Этот матч может стать определяющим в борьбе за чемпионство. За четыре тура до конца Ла Лиги «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Барселону», идущую третьей, на два зачетных балла.