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Куман: «Надеюсь, VAR и судьи будут выносить справедливые решения в отношении нас и «Атлетико»

08 Мая 2021, 13:27,

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался относительно судейской бригады, которая обслужит поединок против мадридского «Атлетико» в 35 туре чемпионата Испании.

«Думаю, не стоит говорить об арбитрах. На такие игры получают назначение лучшие. Надеюсь, что VAR и арбитры будут выносить справедливые решения в отношении обеих команд», - приводит слова голландского специалиста газета Marca.

Напомним, что главным рефери матча «Барселона» - «Атлетико» назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Поединок пройдет на стадионе «Камп Ноу» в субботу, 8 мая.

По итогам 34 туров Примеры «матрасники» занимают первое место, а каталонцы отстают на два балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Рональд Куман
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