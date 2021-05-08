Куман: «Надеюсь, VAR и судьи будут выносить справедливые решения в отношении нас и «Атлетико»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался относительно судейской бригады, которая обслужит поединок против мадридского «Атлетико» в 35 туре чемпионата Испании.

«Думаю, не стоит говорить об арбитрах. На такие игры получают назначение лучшие. Надеюсь, что VAR и арбитры будут выносить справедливые решения в отношении обеих команд», - приводит слова голландского специалиста газета Marca.

Напомним, что главным рефери матча «Барселона» - «Атлетико» назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Поединок пройдет на стадионе «Камп Ноу» в субботу, 8 мая.

По итогам 34 туров Примеры «матрасники» занимают первое место, а каталонцы отстают на два балла.