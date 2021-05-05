Месси грозит штраф за организацию командного ужина

Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси может быть оштрафован за организацию командного ужина в преддверии поединка против мадридского «Атлетико». Об этом рапортует OK Diario.

Источник сообщает, что 33-летнему аргентинскому форварду грозит 60 тысяч евро штрафа за нарушение протокола по противодействию коронавирусной инфекции.

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится на «Камп Ноу» в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Перед этой встречей «матрасники» занимают первое место, а «сине-гранатовые» отстают на два балла.